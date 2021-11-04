Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

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