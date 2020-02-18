Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede

7 saat önce

Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyedeŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye çıkarıldı.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla bazı kişilerin gösteri ve eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Siverek, Viranşehir ve Hilvan'daki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı saptanan kişilerin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede

Şanlıurfa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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