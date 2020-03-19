Şanlıurfa?da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede - Son Dakika

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Şanlıurfa?da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
6 saat önce
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerin, ağızlarında maske takılı olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:06 Kaynak: DHA
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