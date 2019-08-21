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ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 14 TUTUKLAMA

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ, PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ, PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, PKKKCK-PYDYPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ mensubu 5 kişi örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller birlikte yakalandı. PKKKCK-PYDYPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezinde ve ilçelerde yürütülen operasyonlarda ise 15 şüpheli terör örgütünü simgeleyen örgütsel nitelikte bez parçaları, yasaklı örgütsel kitaplar, örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 20 kişiden 14'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
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