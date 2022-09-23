Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

23.09.2022 12:20
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi bulunan 1 şüpheli kent merkezinde gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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