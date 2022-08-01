Adreslerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca bu silaha ait 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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