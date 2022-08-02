ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU; 3 GÖZALTI

02.08.2022 09:03

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı. Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika

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