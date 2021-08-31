Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a finansman destek sağladıkları öne sürülen kişilerin yakalanmasına için kent merkezi ve Birecik ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.