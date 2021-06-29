Operasyonda, Irak ve Suriye 'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı

Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek