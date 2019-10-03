Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

20 dakika önce

Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri terör örgütü şüphelisi F.A'nın kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, kent merkezinde yaptığı operasyonla zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı.

Şanlıurfa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:22 Kaynak: AA
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