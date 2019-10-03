Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
20 dakika önce
Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri terör örgütü şüphelisi F.A'nın kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, kent merkezinde yaptığı operasyonla zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı.
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