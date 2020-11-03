Son dakika haberi! Viranşehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatlı oldukları öğrenilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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