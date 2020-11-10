Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
10.11.2020 13:15
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Viranşehir'de 3 Kasım'da polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu