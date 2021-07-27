Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkeziyle ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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