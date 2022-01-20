Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentteki belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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