Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

06.09.2022 14:28
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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