Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı bazı kırsal mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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