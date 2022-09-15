Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

15.09.2022 19:14
Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/ PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu B.N, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Suriye'de kolera vakaları artıyor (2) Suriye'de kolera vakaları artıyor (2)
Kaynak: AA

Şanlıurfa, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement