Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Propagandası İddiası

Şanlıurfa'da Terör Propagandası İddiası

34 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir öğretmen, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Propagandası İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir öğretmen, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçedeki Fevzi Paşa Geçici Eğitim Merkezi'nde görevli M.M'nin, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı yönünde ihbarda bulunuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.M'nin bilgisayarına da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri süren M.M. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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