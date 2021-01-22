Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa 'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

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