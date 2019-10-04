Şanlıurfa'da terör propagandası operasyonu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:52 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Eş zamanlı olarak adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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