Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 14 Gözaltı

Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 14 Gözaltı

52 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 14 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:53 Kaynak: AA

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