Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 14 Gözaltı
52 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ve Viranşehir
ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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