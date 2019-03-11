Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı
27 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün eski HEP Milletvekili Selim Sadak
'ın aralarında bulunduğu 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis
ekipleri, Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Şüpheliler, bugün adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 7 kişinin sorgusu sürüyor. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:43 Kaynak: DHA
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