Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı

27 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün eski HEP Milletvekili Selim Sadak'ın aralarında bulunduğu 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Şüpheliler, bugün adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 7 kişinin sorgusu sürüyor. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı 12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı

Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:10:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]