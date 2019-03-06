Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 8 Gözaltı

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 8 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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