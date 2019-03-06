Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 8 Gözaltı
16 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:08 Kaynak: AA
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