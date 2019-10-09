Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör soruşturmasına 7 tutuklama, 5 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör soruşturmasına 7 tutuklama, 5 gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör soruşturmasına 7 tutuklama, 5 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı. Suruç ilçesinde ise örgüt üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Viranşehir ilçesinde 4 Ekim günü terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suruç ilçesinde ise PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla M.T., A.A., A.Y., M.G. ve V.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Viranşehir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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