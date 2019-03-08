Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Soruşturmasında 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Terör Soruşturmasında 4 Tutuklama

3 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da Terör Soruşturmasında 4 Tutuklama, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında güvenlik güçleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz U., İbrahim Halil K., Şeyhmus E. ve Hışman C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

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