Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede - Son Dakika

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Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
6 saat önce
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:26 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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