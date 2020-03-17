Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede - Son Dakika

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Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
7 saat önce
Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyedeŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:31 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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