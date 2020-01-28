Şanlıurfa'da tezek yığını altında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda tezek yığınının altına gizlenmiş 2 bin 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, daha önce uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan tutuklu olan F.B'nin evinde uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, özel eğitimli köpekle yaptığı aramada tezek yığınının altına gizlenmiş 2 bin 40 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.