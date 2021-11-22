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ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI

22.11.2021 21:57

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Mardin'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Sürücü alevleri fark edince aracını yol kenarına çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Ev eşyası yüklü olduğu öğrenilen TIR'da maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI
ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI
ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI
ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI
ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Viranşehir, Şanlıurfa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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