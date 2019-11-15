Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tır bariyere çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tır bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tır bariyere çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da tırın bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır bariyere çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da tırın bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Salcan'ın kullandığı 73 DN 083 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep otoban yolunun 10'uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Salcan aracında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Salcan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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