Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti - Son Dakika

Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti

Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçtiŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti ŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yaptığını tespit ederek takibe aldığı plakası açıklanmayan TIR'ı Şanlıurfa- Gaziantep karayolu üzerinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 62 paket halinde 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR şoförünü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan gözaltına aldı.

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