Şanlıurfa'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tır devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Onur A., kullandığı 34 ZD 1692 plakalı tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü öğrenildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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