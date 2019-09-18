Şanlıurfa'da tır devrildi: 3 yaralı
29 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Seyfettin Bağra idaresindeki 56 AB 962 plakalı tır, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 99. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Barış Can ve Hüseyin Sarıgül yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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