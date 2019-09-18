Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tır devrildi: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da tır devrildi: 3 yaralı

29 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Seyfettin Bağra idaresindeki 56 AB 962 plakalı tır, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 99. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Barış Can ve Hüseyin Sarıgül yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Avrupa Birliği, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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