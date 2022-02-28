Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

28.02.2022 21:51
Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Mehmet Kankılıç idaresindeki 63 FL 804 plakalı tır, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Harran yol ayrımı kavşağında Hıdır Ceylan yönetimindeki 63 NH 819 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan ve aynı aileden olan Ayşe (19), Salih (5), Şemse (59), Zehra (17), Hatice (36) ve Fatma Ceylan (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 21:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement