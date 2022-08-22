Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

22.08.2022 15:37
Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ŞANLIURFA'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiftçi yönetimindeki 63 YV 489 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Süleyman Ö.'nün kullandığı 63 AEN 505 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada motosikletiyle TIR'ın altına giren Çiftçi, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Çiftçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. TIR'ın sürücüsü Süleyman Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Yasin Çiftçi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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