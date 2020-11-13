Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa 'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti

Yaşam şartları ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi kendini yaktı! O anlar anbean kaydedildi