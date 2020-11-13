Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin otoyolu 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Adil A. idaresindeki 33 ALK 72 plakalı tır, Erdal G'nin kullandığı 34 JK 6748 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
- Kaynak: İHA
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