Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 59. kilometresinde meydana geldi. Suat Y. idaresindeki 41 VH 224 plakalı otomobil, Celal K. yönetimindeki 34 BC 2412 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Recep, Buket, Sedef ve Ayşe K. ile Defne ve Duru Y. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. - ŞANLIURFA