Son dakika haberleri: ŞANLIURFA - Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada baba oğul öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA - Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada baba oğul öldü
14.01.2021 14:35
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tır ile otomobilin çırpıştığı kazada, baba oğul hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tır ile otomobilin çırpıştığı kazada, baba oğul hayatını kaybetti.
İbrahim Halil Nazlı yönetimindeki 63 EY 063 plakalı tır, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Bozova yol ayrımı kavşağında Eyüp Aslanparçası (42) yönetimindeki 24 EC 752 plaka otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Aslanparçası ile yanında bulunan babası Hüseyin Aslanparçası (65) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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