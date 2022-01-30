Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Özdemir idaresindeki 33 NMU 80 plakalı tır, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 22. kilometresinde Mehmet Yiğittekin yönetimindeki 06 FE 2308 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki yolcular Ravan Elcasem (22), İsmail Güney (39) ve Salih Yiğittekin (45) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elcesem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika