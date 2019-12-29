Şanlıurfa'da tır markete daldı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tır markete daldı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tır markete daldı: 4 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı.

Şanlıurfa'da tır markete daldı: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı. Kazada markette bulunan 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- Mardin karayolu Anıt (Kerme) kırsal mahallesinde meydana geldi. Mardin istikametine seyir eden Çetin T. yönetimimdeki 38 JK 095 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Kazada markette bulunan Süleyman D. (17), Yunus D. (11), İbrahim Halil D. (3) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır vinç yardımıyla marketten çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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