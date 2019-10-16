Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fabri Bara idaresindeki 06 FY 1057 plakalı gübre yüklü tır, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 80. kilometresinde, arıza nedeniyle park halinde bulunan Mahmut Alptekin yönetimindeki 27 VD 181 plakalı plastik yüklü tıra çarptı.

Kazada, Bara ile arızalan tırı tamir etmeye çalışan diğer sürücü Alptekin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fabri Bara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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