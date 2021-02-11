Şanlıurfa'da tır şarampole böyle devrildi, hayvanlar telef oldu - Son Dakika

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Şanlıurfa'da tır şarampole böyle devrildi, hayvanlar telef oldu

Kaza anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inek yükü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, 7 inek telef oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 EU 778 plakalı inek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı, 7 inek telef oldu. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.