Şanlıurfa'da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti - Son Dakika

ŞANLIURFA'da polisin bir otomobil ile TIR'da yaptığı aramada, 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Durdurulan bir otomobil ile TIR'da narkotik köpeği ile yapılan aramada 112 kilo 500 gram esrar ve 5 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçlardaki 5 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.