Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Hilvan karayolunda meydana geldi. F.D. idaresindeki 08 AAB 813 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 111 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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