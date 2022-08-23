Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

23.08.2022 16:37
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Hilvan karayolunda meydana geldi. F.D. idaresindeki 08 AAB 813 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 111 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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