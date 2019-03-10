Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Tır Yangını

Şanlıurfa'da Tır Yangını

1 saat önce

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.

Şanlıurfa'da Tır Yangını, System.String[]
Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 30. kilometresinde, seyir halinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı hazır tavuk yüklü tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel
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