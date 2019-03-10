Şanlıurfa'da Tır Yangını
1 saat önce
Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.
Şanlıurfa
'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep
Otoyolu'nun 30. kilometresinde, seyir halinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı hazır tavuk yüklü tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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