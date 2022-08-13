Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü

13.08.2022 16:22
Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü

Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Alabd Aljalil (31) Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda arızalanan 63 ALL 198 plakalı tırı tamir ettiği sırada boşaltma yükleme rampası düştü.

Rampanın altında kalan tamirciyi gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Aljalil'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı Açıklaması Namaz sonrası cemaate aşure dağıtıldı Namaz sonrası cemaate aşure dağıtıldı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:32 Dekoltesi yüzünden tepki alan Gülşen: Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 16:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement