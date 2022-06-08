Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

08.06.2022 11:33
Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil B'nin kullandığı 33 NYJ 37 plakalı motosiklet, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda, kırmızı ışıkta duran Seyfettin E. yönetimindeki 13 AAH 741 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Halil B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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