Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Turan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Ramazan Turan 'ın kullandığı 13 AAE 983 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 8. kilometresinde seyir halinde olan H.K yönetimindeki 42 BSE 38 plakalı tıra arkadan çarptı.

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