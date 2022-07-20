Ferhat Özel (35) idaresindeki 41 KS 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 66. kilometresinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen bir tıra arkadan çarptı.

Gaziantep'te, hem pozitif vaka hem de aşılama sayısı arttı

Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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