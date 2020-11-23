Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Ekipler, dedektör köpekle yaptıkları aramada dorsedeki boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş çanta ve torbalarda 26 kilogram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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