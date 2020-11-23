Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, dedektör köpekle yaptıkları aramada dorsedeki boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş çanta ve torbalarda 26 kilogram skunk ele geçirdi.

Şanlıurfa 'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirildi.

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